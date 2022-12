Nueva versión de The Witcher 3 en PC debuta negativamente

Como ya se sabe, The Witcher 3 se está actualizando para la nueva generación de consolas, con gráficos y rendimiento mejorados que han gustado a los propietarios de Xbox Series X/S y PS5. Sin embargo, no todo es felicidad, dado que la versión de PC ha estado presentando fallos que los usuarios están detectando sin ningún tipo de problemas.

Se comenta que entre los problemas más destacados están presentes la mala optimización del Ray Tracing, a eso se le suma que la aplicación saca de la nada a los usuarios al estar cumpliendo misiones o explorando el mundo. A eso se suma los parones espontáneos que si bien no sacan del título, pueden ser molestos al momento de tener los combates.

Esto es lo que comentó CD Projekt Red:

We are aware of the issues PC players have been reporting since last night's release of the update. We are actively investigating all of the reports and will be providing an update on particular issues as soon as possible. Thank you for your patience!

— The Witcher (@witchergame) December 14, 2022