Los spin off de The Witcher tendrán un final trágico

The Witcher es una franquicia que parece no va a tener fin en la industria de los videojuegos, pues dentro de poco se lanzará una actualización importante para consolas de nueva generación y también hay tanto un remake como juego nuevo en camino. Sin embargo, las entregas spin off no están teniendo este auge, por lo que muy pronto tendrán un triste destino.

Primero se mencionó que Gwent, el juego de cartas de la serie tendrá soporte hasta el 2023, por lo que los usuarios solo van a contar con actualizaciones hasta que sea el 2024. Habrán tres expansiones importantes durante el año, con 72 en total, después no habrá nada de novedades, sin embargo, no se menciona nada del cierre de servidores.

El otro juego afectado es Monster Slayer, título móvil de realidad aumentada que intentó hacer lo similar a Pokémon Go pero que al final no funcionó, y ahora verá el cierre de sus servidores el próximo 30 de junio de 2023. Vale la pena mencionar, que el próximo 31 de enero ya no se podrá bajar de las tiendas de aplicaciones y tampoco se podrán hacer compras en la app.

En noticias relacionadas a The Witcher. Hace poco CD Projekt Red declaró algo en relación a los trofeos de The Witcher 3, ya que los usuarios preguntaban si los trofeos se iban a activar automáticamente en la versión de nueva generación. Sigue el siguiente enlace para consultar la información completa.

Vía: IGN

Nota del editor: Este tipo de spin offs siempre se logran sentir efímeros, apuesto totalmente que lo mismo le va a pasar a Pikmin Bloom dentro de poco tiempo, dado que no generó mucha popularidad.