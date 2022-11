¿Los trofeos de The Witcher 3 se podrán pasar a la versión Next Gen?

Es un hecho que dentro de poco tiempo llegará la actualización de nueva generación para The Witcher 3, videojuego que sigue siendo de lo más relevante a pesar de tener ya sus años en el mercado. Muchos usuarios esperan poder tener dicha mejora para PS5 y Xbox Series X/S, ya que cuenta con transferencia de datos de guardado, pero hay un problema.

Durante una transmisión que se llevó a cabo hace días se dieron a conocer las características más importantes en cuanto a implementaciones gráficos, eso incluye la parte de pasar los avances. Justo después, un fanático le preguntó al Community Manager de CD Projekt Rerd si también se pasarán automáticamente los trofeos, a lo que este respondió que no.

Seeing a lot of questions about this one. Achievements are platform-specific, meaning they don’t carry over when transferring your save between platforms. They will have to be unlocked again. https://t.co/0n1NORBFq9

— Marcin Momot (@Marcin360) November 25, 2022