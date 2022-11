Algunos proyectos de DC seguirán de forma independiente

Hace poco el nuevo CEO de la división de películas de DC, James Gunn, ha mencionado que muchos de los proyectos de la marca van a estar unidos en un mismo universo, esto abarcando las películas, videojuegos y series. Esto es algo que le ha preocupado a los fans, dado que ciertas franquicias se han mantenido separadas y han logrado triunfar en taquilla.

Mediante las redes sociales, un fanático preguntó a Gunn si estas historias separadas como Harley Quinn, Joker y The Batman seguirán vigentes en su universo individual del principal. Ante esto, contestó que solo algunas franquicias se van a seguir manteniendo tal cual, aunque no especificó para nada cuáles en concreto son las que estarán vigentes.

Will there still be some standalone animation or live-action shows that take place in separate worlds (like Harley Quinn)?

— Revolver Ocelot (@LiquidSnake0) November 27, 2022