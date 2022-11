James Gunn aclara misterio del especial de navidad de Guardianes de la Galaxia

Hace algunos días atrás se estrenó el especial navideño de Guardianes de la Galaxia, mismo que hace de puente para el tercer filme que será dirigido por el irreverente James Gunn. Y si bien hay algunos arcos que se cierran, parece que una duda se quedó impregnada en la cabeza de los fans, misma que tiene que ver con Rocket y su obsequio.

En la secuencia final, se aprecia un intercambio de regalos entre los personajes principales, y justo el querido mapache recibe su respectivo presente, mismo que al parecer es el brazo metálico del soldado del invierno. Y ante la incógnita que esto representa, el propio Gunn ha contestado cómo fue posible quitarle tan preciado tesoro al amigo del Capitán América.

Esta es su respuesta:

She took a trip to earth and tore it off his body because she was feeling so Christmasy.

— James Gunn (@JamesGunn) November 26, 2022