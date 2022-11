Como sucede al final de cada mes, Xbox ha revelado los juegos que llegarán a Games With Gold en los próximos días. En esta ocasión, y como ha sucedido desde el pasado mes de octubre, todos los usuarios de Xbox One y Xbox Series X|S solo tienen dos opciones a su alcance.

En esta ocasión, entre el 1 y 31 de diciembre, Colt Canyon estará disponible para todos los usuarios con una suscripción Xbox Live Gold sin costo adicional. Por su parte, entre el 16 de diciembre de 2022 y 15 de enero de 2023 todos los jugadores con este servicio tendrán la oportunidad de descargar Bladed Fury.

En lo que esperamos a que esto suceda, te recordamos que, como parte de la alineación Xbox Games with Gold de noviembre, los miembros aún pueden descargar Praetorians – HD Remaster hasta fin de mes, mientras que Dead End Job está disponible para reclamar hasta el 15 de diciembre.

En temas relacionados, Microsoft impidió que PlayStation Plus estuviera en Xbox. De igual forma, menos del 10% de los usuarios de Xbox compran juegos exclusivos.

Nota del Editor:

Mientras que PlayStation Plus nos entregará Mass Effect: Legendary Edition, Xbox nos dará Colt Canyon. Si bien es cierto que el enfoque está en Game Pass, el cual sí ofrece una extensa selección de juegos que valen mucho la pena, Games With Gold ya no es tan popular como alguna vez lo fue.

Vía: VGC