La gala de los Game Awards no sólo trajo un altercado inesperado al final del evento poniendo en duda los protocolos de seguridad, sino que fue punta de lanza para que Hidetaka Miyazaki levantara la estatuilla más codiciada y como es habitual, se mostraran por todo lo alto anuncios tanto de los videojuegos más esperados como de nuevas propuestas.

Si bien God of War Ragnarök consiguió hacerse con seis galardones como mejor narrativa y mejor banda sonora, por citar algunos, nada impidió que Elden Ring se coronara como el mejor juego del año, dejando patente que la producción a cargo del señor Miyazaki ha sido todo un fenómeno y se ha ganado un lugar especial en las páginas de la historia del entretenimiento.

De igual modo, Nintendo se encuentra de manteles largos al haber triunfado con Bayonetta 3 y Kirby and the Forgotten Land, en las categorías de mejor juego de acción y mejor juego familiar, respectivamente. Por su parte, Stray consiguió dos reconocimientos, incluido el mejor debut indie.

Aunado a esto, el atractivo de la celebración presidida por Geoff Keighley se centra en la presentación y escaparate de los productos que arribarán al mercado durante el próximo año y que han levantado todo tipo de expectativas en los gamers alrededor del planeta

Los amantes del género de peleas están regocijados con lo espectacular que lucen Street Fighter 6 y Tekken 8. Electronic Arts demostró su poderío con Star Wars Jedi: Survivor, el cual contará con una edición de colección exclusiva de la mano de Limited Run Games; e Immortals of Aveum, un título que se suma a la línea EA Originals.

Bandai Namco develó Blue Protocol, un RPG masivo gratuito, y reafirmó que su estrategia comercial con FromSoftware pasa por el mejor momento, dando paso a Armored Core VI: Fires of Rebicon, el ansiado retorno de los mechas que se ha convertido en una saga de culto en las últimas décadas.

La gran N tuvo una participación muy discreta pero no dejó pasar la oportunidad para exhibir a Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon; una precuela de la sexy bruja que combinará puzzles y aventuras con un apartado similar a un cuento. Por su parte, Supergiant Games causó furor con Hades 2, el retorno del aclamado roguelike que dará vida a una nueva protagonista.

Algunos de los momentos más sorprendentes del multicitado evento, fueron el destape de Death Stranding 2 y los más recientes videos de Final Fantasy XVI y Diablo IV; éstos dos últimos con fecha de lanzamiento para junio de 2023. También generó gran impacto Judas, el nuevo proyecto de Ken Levine, creador de Bioshock, además de Crime Boss: Rockay City que servirá para apaciguar la espera de Grand Theft Auto VI.

Sabor agridulce dejó Crash Team Rumble toda vez que Crash Bandicoot regresará en una experiencia de batallas por equipo y no en una aventura tradicional. Contrario a las buenas noticias citadas líneas arriba, la decepción de la noche fue Microsoft, pues no mostró ningún adelanto de sus futuros exclusivos.

A la espera de cumplir su décimo aniversario, los Game Awards volvieron a demostrar que se han convertido en todo un espectáculo decembrino que acapara las miradas de millones de usuarios, buscando renovarse en cada ocasión para ofrecer mayor contenido, sin embargo, todavía tiene la asignatura pendiente de reducir su extensa y por momentos, agobiante duración.

Twitter | Instagram | Twitch: @iamjosecelorio