Si has invertido docenas de horas en el Final Fantasy VII Remake, lamentablemente eso no te dará una ventaja significativa en la secuela del juego, Final Fantasy VII Rebirth. Como parte de una entrevista sobre el nuevo juego publicada en el blog de PlayStation, el director del juego, Naoki Hamaguchi, confirmó que no podrás transferir tu partida guardada o construcciones de personajes del Remake a Rebirth.

Aquí está la sesión de preguntas y respuestas completa:

Dado que esta es una continuación directa del Final Fantasy VII Remake, ¿los jugadores pueden transferir su archivo de guardado y las construcciones de sus personajes para continuar su viaje en el Final Fantasy VII Rebirth?

Hamaguchi: Hemos anunciado que el proyecto del remake de Final Fantasy VII será una trilogía y que cada entrega será un juego independiente por derecho propio. Debido a esto, el equilibrio de cada juego se hace de manera independiente y los niveles y habilidades de un jugador no se transferirán de un juego a otro. Sin embargo, hemos creado algunos bonos especiales para los fans que jugaron el juego anterior, permitiéndoles empezar con algo extra.

Según la lista de Square Enix para Rebirth en su sitio web, esos bonos serán materia de invocación. Si tienes datos guardados de Remake en tu PS5 de PS4 o PS5, obtendrás a Leviatán. Si tienes datos guardados de la expansión de DLC de Remake, Episode Intermission, obtendrás a Ramuh.

La publicación en el blog de PlayStation tiene algunos otros detalles interesantes.

Habrá nuevas materias que no estaban incluidas en el primer juego. Red XIII será jugable y tendrá un nuevo mecanismo de “indicador de venganza”. Vincent Valentine tal vez no lo sea; aunque el nuevo tráiler de Rebirth nos da un vistazo al personaje misterioso, el director creativo Tetsuya Nomura no dice explícitamente que podrás controlarlo directamente en batalla. (“Hay personajes que acompañan como miembros en Final Fantasy VII Rebirth que se convertirán en miembros oficiales del grupo en el próximo título.”) Hay una “gran cantidad” de mini-juegos, así que apuesto a que Gold Saucer será muy divertido.

Y parece que Rebirth terminará justo alrededor del punto en el que, en la versión original de Final Fantasy VII para la PS1

SPOILER ALERT… de 1997

Aerith es asesinada por Sephiroth. “Aunque hay algunos cambios en el orden de las ubicaciones, las ubicaciones representadas en [Rebirth] se extienden hasta ‘La Capital Olvidada’, donde te espera el destino más grande de Final Fantasy VII“, dijo Nomura. Parece que tendremos que llegar hasta el final del viaje para descubrir si ese momento se desarrollará como lo hizo antes; tengo la corazonada de que no lo hará.

Final Fantasy VII Rebirth se lanzará en PS5 el 29 de febrero de 2024, y puedes ver un nuevo tráiler ahora mismo. Rebirth es el segundo juego de una trilogía, y gracias al nuevo tráiler de Rebirth, tengo una suposición sobre cómo podría llamarse el tercer juego.

Vía: The Verge

Nota del editor: No sé si esto es una buena noticia o una mala para mí que no me acuerdo en qué se quedó el juego, aparte me falta jugar Intermission, creo que este remake llegó a mi vida demasiado tarde T_T