¿Hasta dónde llegará Final Fantasy VII Rebirth?

Hace poco se ha revelado un nuevo tráiler de Final Fantasy VI Rebirth, juego que los entusiastas llevando esperando básicamente desde haber terminado el antecesor, y entre las buenas noticias está la fecha de lanzamiento confirmada, concretamente a inicios del 2024. Después de tener todo esto ya seguro, ahora la gran incógnita es el saber en qué punto terminará la historia, pues el anterior no llegó ni al final del primer disco del original de PS1.

Mediante una serie de comentarios que se han dado entre los tres grandes responsables de este juego que incluyen a Yoshinori Kitase y Tetsuya Nomura, se ha establecido hasta que acontecimientos llegará el videojuego si seguimos la trama original. Estableciendo que la última escena se lleva a cabo en La Capital Olvidada, sitio donde Aeris descubre sus orígenes y Sephiroth hace algo muy importante para la trama.

To celebrate today's announcements we're sharing messages from the development team behind Final Fantasy VII Rebirth, starting with producer Yoshinori Kitase. [1/3] #FF7R pic.twitter.com/tDm5w1Grl7

