¿Final Fantasy VII Rebirth tendrá DLC a futuro?

En esta última semana han salido toneladas de información sobre Final Fantasy VII Rebirth, juego que ya cuenta con fecha de salida oficial y más videos donde se puede apreciar la extensa jugabilidad en sus mapas. Y junto a esto han salido preguntas puntuales como la duración, espacio que ocupará en la consola de Sony, en qué momento de la historia original va a terminar, y claro, si habrá un contenido de DLC.

FFVII Remake contó con una especie de expansión en la que el personaje jugable era Yuffie y a eso se añadió un poco más de contenido que agrega escenas que nos dejan en espera para pasar al siguiente capítulo de la trama. Por ende, la gente iba a pensar que se iba a seguir el mismo patrón, pero al parecer el director creativo del juego, Tetsuya Nomura, tiene planes diferentes.

Según lo que le han mencionado al portal conocido como Vandal, no se tienen planes de agregar contenido adicional a este juego, y eso demuestra la escala que tendrá, pues básicamente se ha hablado del doble en comparación al antecesor. Además, desean que se quede en una especie hanger con lo que pasa en el área de la capital olvidada, lo que quitaría un poco de impacto si amplían de alguna manera la narrativa.

Hablando de este tipo de temas, The Legend of Zelda: Tears of The kingdom sigue este mismo camino, pues el productor de la franquicia, Eiji Aonuma, mencionó algo similar, pero dejando claro que ya exploraron todo lo que deseaban en el título. Por lo que de momento no pretender extender de alguna manera lo visto en los créditos del mismo.

Recuerda que Final Fantasy VII Rebirth se lanza el 29 de febrero para PS5.

Vía: Vandal

Nota del editor: Definitivamente no creo que vaya a necesitar un DLC, puesto que va a tener contenido para rato. Ya es muy triste que en lugar de conformarnos con lo del juego base, ahora tengamos que pensar en lo que podría llegar a futuro sin haberse lanzado previamente.