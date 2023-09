Elon Musk quiere salir en Cyberpunk 2077

Algo que no es sorpresa para nadie, es el hecho de Elon Musk pasa su tiempo libre probando toda clase de videojuegos, incluso su ex pareja participó en uno de los más importantes de los últimos años como actriz de voz, Cyberpunk 2077. Ante esto, él se ha quedado con el gusanito de querer salir como un cameo en el mismo, pero sus acciones para pedirlo a los desarrolladores son un poco cuestionable.

Mediante las redes se ha mencionado que el dueño de la plataforma de X se presentó en las oficinas de CD Projekt Red, hasta ese momento podrían decir que todo va normal, pero el detalles es que apareció con un arma exigiendo de forma tranquila que lo sumen al videojuego. Petición que no es para nada nueva, dado que en otras ocasiones el millonario les ha insistido con salir en este RPG.

elon crashed grimes' recording session for cyberpunk 2077 with a flintlock and demanded to be in the video game pic.twitter.com/2ZiK41NuC7

— jenny_tightpants🪑 (@halomancer1) September 19, 2023