Harry Potter tenía un final alternativo que redimía a Malfoy

Harry Potter y las Reliquias de la Muerte – Parte 2 mostró la redención de algunos personajes y vislumbres de un corazón bondadoso en otros, y una escena eliminada habría mejorado mucho la redención de Draco Malfoy. A lo largo de siete novelas, J.K. Rowling introdujo a los lectores en el Mundo Mágico a través de la historia de Harry Potter, alias “el niño que vivió”, y el mago más oscuro de todos, Lord Voldemort.

La serie de libros de Harry Potter fue publicada entre 1997 y 2007, y no pasó mucho tiempo antes de que se adaptara a la gran pantalla. Harry Potter y la Piedra Filosofal se estrenó en 2001, y la saga cinematográfica de Harry Potter llegó a su fin en 2011 con Harry Potter y las Reliquias de la Muerte – Parte 2.

Como sucede con todos los libros adaptados al cine, muchos detalles, personajes y eventos fueron omitidos o cambiados, mientras que otros fueron añadidos a las historias, pero no todos llegaron al montaje final. Tal es el caso de una escena en particular en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte – Parte 2, que añadía el momento de redención que Draco Malfoy no tuvo en los libros, pero el equipo detrás de la película finalmente decidió no incluirlo, lo cual probablemente no fue la idea más acertada.

Draco Malfoy estaba del lado de los Mortífagos durante la Batalla de Hogwarts, aunque no estaba completamente convencido. Después de que Harry revelara que seguía vivo y se preparara para seguir luchando, no se vio mucho más de Draco y su familia, y apareció una última vez al final de la película, muchos años después. Draco podría haber tenido su gran momento en Las Reliquias de la Muerte 2 en una escena eliminada que lo mostraba finalmente defendiéndose a sí mismo y dejando atrás a los Mortífagos.

La escena, que fue publicada hace muchos años y aún está disponible para ver en línea, muestra a Draco dándose cuenta de que está del lado equivocado de la batalla. Draco abandona a su familia y a los Mortífagos y corre para unirse al lado de Harry, e incluso le lanza su varita para ayudarlo a derrotar a Voldemort.

Sus padres, por otro lado, siguen siendo dominados por el miedo y se mantienen del lado de Voldemort. Aunque Draco no se volvió a ver hasta la escena del epílogo, esto habría establecido su redención y habría aclarado un poco más para aquellos que no estaban familiarizados con los libros de Harry Potter que Harry era el poseedor de la Varita de Saúco.

Por otro lado, el momento es un poco fuera de carácter, así que teniendo eso en cuenta, probablemente fue mejor no añadir la escena a la película. Al final, cada fan de Harry Potter decidirá si la escena habría hecho realmente mejor a la versión cinematográfica de Draco Malfoy o no.

Vía: Screen Rant

Nota del autor: Creo que en su momento no me hubiera gustado que cambiaran los eventos del libro, ahora me parece una opción interesante.