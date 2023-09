Mujer se traga airpod por accidente y esto sucedió después

Una mujer ha sido reunida con sus AirPods Pro después de un viaje de nueve horas a la sala de emergencias que culminó con una endoscopía de emergencia. El 14 de junio de 2023, Moe Kennedy se encontró en una situación inusual cuando accidentalmente se tragó uno de sus AirPods Pro mientras dormía. Lo que comenzó como un sueño extraño se convirtió en un viaje inolvidable a la sala de emergencias que quedará en la memoria de Kennedy y su equipo médico durante años.

Alrededor de las 3 a. m., Kennedy se despertó abruptamente, dándose cuenta de que aparentemente se había tragado uno de sus AirPods Pro. En pánico, intentó sin éxito vomitarlo.

Ella y su madre decidieron actuar con precaución. Ambas se dirigieron a la sala de emergencias cercana en el Centro Médico Covington.

“Si alguna vez has perdido un AirPod y te preguntas dónde buscar… tal vez deberías mirar en tu estómago porque quizás te lo hayas comido como yo”, dice Moe en un video publicado en TikTok.

Cuando Kennedy llegó, tuvo que explicar su situación al personal médico. Se sorprendieron y divirtieron al escuchar que sus AirPods Pro seguían funcionando. La madre de Kennedy pudo conectarse a ellos y escuchar los sonidos del estómago de su hija y su risa.

Después de realizar una tomografía computarizada, el equipo médico descubrió que el AirPod se había desplazado rápidamente hacia el interior del estómago de Kennedy y estaba atrapado en una posición precaria. Existía la preocupación de que pudiera permanecer atascado o requerir un procedimiento quirúrgico más invasivo si no se abordaba de inmediato.

Para evitar esto, Kennedy fue trasladada en ambulancia al hospital y se sometió a una endoscopía de emergencia.

Kennedy se despertó después del procedimiento con su AirPod seguro y reposando en una taza en su regazo. Agradecida por el resultado exitoso y la atención excepcional que recibió, agradeció al equipo médico por su actitud positiva y buen humor sobre toda la situación.

“En general, recomendaría al 100% los AirPods Pro, pero definitivamente no recomiendo comérselos”, dijo Kennedy. “Solo estoy feliz de que todo haya salido bien y riendo porque probé accidentalmente la capacidad de los Pro para resistir el ácido estomacal, lo cual descubrí que fue al menos hasta 9 horas”.

Kennedy no es la primera persona que ha tragado accidentalmente un AirPod mientras dormía. En febrero de 2021, un hombre de Massachusetts se tragó uno de sus AirPods después de que se le cayera del oído mientras dormía.

Vía: Apple Insider

Nota del editor: No se duerman con los AirPods puestos banda, pueden poner el teléfono cerca y escuchar con la bocina su podcast, o no sé, yo no puedo dormir con algo en los oídos más que en transporte.