Guillermo del Toro confirmó en X/Twitter que planeaba dirigir una película de Star Wars hace aproximadamente cuatro años a partir de un guion escrito por David S. Goyer, mejor conocido por escribir películas de superhéroes como Batman Begins, El Hombre de Acero y más. El proyecto nunca pasó de la etapa de desarrollo, pero Goyer confirmó en el podcast Happy Sad Confused que se produjo mucho arte genial para él.

“Escribí una película de Star Wars no producida que Guillermo del Toro iba a dirigir. Eso fue hace unos cuatro años, dijo Goyer. Había muchas cosas pasando detrás de escena en Lucasfilm en ese momento. Es un guion interesante… tendrías que preguntarle a él al respecto. Hay mucho arte genial que se creó para ello.”

Del Toro compartió la entrevista de Goyer en X/Twitter y añadió:

“Verdadero. No puedo decir mucho. Tal vez dos letras J y BB, ¿son tres letras?”

La publicación del director ha llevado a los fanáticos de Star Wars a teorizar sobre lo que podrían significar estas letras. ¿Estaba del Toro planeando usar a BB-8 en una película? ¿A Jabba el Hutt? Las posibilidades son infinitas.

Goyer también reveló que empezó a trabajar en un segundo proyecto de Star Wars, un tratamiento de guion para una película sobre los orígenes de los Jedi que tiene lugar 25,000 años antes de la primera película de Star Wars.

Aunque Goyer finalmente se separó de Lucasfilm, una película de origen de los Jedi está actualmente en desarrollo bajo la dirección de James Mangold, director de Logan e Indiana Jones y el Dial del Destino. Ha descrito la propuesta como una épica bíblica sobre el surgimiento de la Fuerza.

Es una oportunidad para contar toda su propia historia, el nacimiento de la Fuerza, dijo Mangold anteriormente. Cuando hablé por primera vez con [la presidenta de Lucasfilm] Kathy Kennedy al respecto, simplemente dije, ‘Veo esta apertura para hacer algo como Ben-Hur o Los 10 Mandamientos sobre el nacimiento de la Fuerza.

La Fuerza se ha convertido en una especie de leyenda religiosa que abarca todas estas películas. Pero ¿de dónde vino? ¿Cómo se descubrió? ¿Quién lo descubrió? ¿Quién fue el primer Jedi? Y eso es lo que estoy escribiendo en este momento.

La película de Mangold es una de las tres películas de Star Wars en desarrollo activo. Otra, de Sharmeen Obaid-Chinoy, es una secuela de Star Wars: El Ascenso de Skywalker que sigue a Rey (Daisy Ridley) mientras entrena a una nueva orden Jedi. Y una tercera, del querido por los fans de Star Wars Dave Filoni, cerrará las historias interconectadas que se cuentan en las series de Disney+ The Mandalorian, The Book of Boba Fett y Ahsoka.

Vía: Variety

Nota del editor: Nadamás emocionan, como con Mandalorian que después no nos entregaron algo de la talla, fuera de Andor.