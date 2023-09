Del Toro opinó acerca del uso de la IA para crear películas

El director ganador del Oscar, Guillermo del Toro, no parece estar muy preocupado por la inteligencia artificial y su impacto en la creación de contenido de entretenimiento.

Al parecer, lo que realmente lo preocupa son las personas.

“La gente me pregunta si me preocupa la inteligencia artificial, y yo digo que me preocupa la estupidez natural. Es solo una herramienta, ¿verdad?”, dijo el director de “Pinocho” y “La forma del agua” durante su discurso principal en el Festival de Cine de Toronto el viernes.

“Si alguien quiere películas hechas por inteligencia artificial, que las obtenga de inmediato. No me importa la gente que quiere algo mediocre rápidamente”, dijo, argumentando que el éxito o fracaso de la inteligencia artificial dependerá de lo que las personas hagan creativamente con ella para llevar una visión personal a la pantalla. “De lo contrario, ¿por qué no comprar una impresora, imprimir la Mona Lisa y decir que la hiciste?”, dijo del Toro durante su aparición en Toronto, que fue parte del programa Visionarios del TIFF.