HBO anunció este año que trabajarían en un remake de Harry Potter. Sí, la franquicia cinematográfica más popular del mundo está siendo reiniciada, porque, bueno, ¿dinero? Justo la semana pasada, HBO reveló que esta nueva serie de televisión que contará con más detalle y en mucho más horas que las películas la historia que ya conocemos de Harry Potter.

El proyecto, que abarcará “una década”, adaptará fielmente las novelas de JK Rowling con aproximadamente una temporada por libro. La serie contará con un elenco completamente nuevo, y los rumores de casting ya están en marcha. Sin embargo, un miembro del reparto original no está emocionado ante la idea de un reinicio.

De hecho, parece que ese es el sentimiento de la mayoría de las personas. Una sugerencia que ha surgido es que Hermione debería ser interpretada por una actriz negra en el próximo reinicio. En la serie de películas, Hermione Granger fue interpretada, por supuesto, por Emma Watson. Luego, en el elenco original de la obra de teatro Harry Potterand the Cursed Child en Londres, el personaje fue interpretado por Noma Dumezweni.

Varias otras actrices negras posteriormente tomaron el papel, incluyendo a Paula Arundell y Yanna McIntosh. Ahora, algunas personas dicen que les gustaría ver a una Hermione negra en el reinicio. Cuando se eligió a Cursed Child, se hicieron comentarios racistas sobre el casting de Hermione. En ese momento, Rowling dijo:

“Hermione puede ser una mujer negra con mi absoluta bendición y entusiasmo”, añadiendo que la actriz Noma Dumezweni era “la mejor actriz para el trabajo”.

Algunas personas esperan que este sentimiento se aplique al reinicio. El usuario de Twitter AvatarObi escribió:

“Realmente espero que JK Rowling se mantenga firme en su posición y haga que Hermione sea negra en el reinicio de Harry Potter de HBO, como dijo anteriormente”.

Otros están preocupados por la posible reacción negativa que la joven actriz pueda enfrentar, así como las implicaciones relacionadas con aspectos de su historia. Mouseabolition escribió:

“Lo siento mucho, pero una Hermione negra no es la elección de casting que nadie quiere que sea. La mitad de su historia está lidiando con crímenes de odio con magia. La otra mitad está haciendo tareas para dos chicos blancos que secretamente la odian un poco”, planteando varias consideraciones importantes.

Por ahora, la búsqueda de casting continúa.

Vía: Gaming Bible

Nota del editor: Miren, ya pueden hacer lo que quieran con Harry Potter, ya acepté que fue una parte de mi vida en un momento específico y que eso nadie lo va a cambiar. Ahora ya no me interesa tanto como para andarme peleando y preocupando por cómo piensa Rowling. Ojalá que la serie esté padre, que los fans la disfruten y que encante a gente nueva como lo está haciendo el live-action de One Piece.