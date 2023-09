David Yates podría regresar a dirigir Harry Potter

Cuando se trata del cineasta David Yates y su regreso a la serie de televisión de Max basada en Harry Potter & Fantastic Beasts, el director dijo: “Nunca digas nunca”. Yates habló acerca de su nueva película de Netflix, “Pain Hustlers“, protagonizada por Chris Evans y Emily Blunt, en el Festival de Cine de Toronto, donde tuvo su estreno mundial.

El CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, confirmó que Max estaba produciendo una serie de televisión de Harry Potter en abril, durante el día de prensa del servicio de streaming, una que volvería a visitar los icónicos libros a lo largo de una serie de una década. Cuando la serie se oficializó a principios de esta primavera, se estaba llevando a cabo la búsqueda de un showrunner además de un nuevo elenco. J.K. Rowling y sus colaboradores de mucho tiempo, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts, están como productores ejecutivos. David Heyman, quien desarrolló las películas, estaba en conversaciones para hacer lo mismo. La compañía de producción de Rowling, Brontë Film and TV, está produciendo junto a Warner Bros. Television.

“Comencé con Potter en 2005, así que ha sido un viaje increíble”, dice Yates.

De las ocho películas basadas en los siete libros, Yates dirigió las últimas cuatro películas, “Harry Potter y la Orden del Fénix” (2007), “Harry Potter y el Misterio del Príncipe” (2009) y “Las Reliquias de la Muerte Parte Uno y Dos” (2010 y 2011). Además, Yates se hizo cargo del spin-off de Potter, la trilogía de “Fantastic Beasts“. En resumen, se podría decir que Yates sabe algo sobre Potter: en la franquicia de 9.7 mil millones de dólares que abarca tanto Potter como Fantastic Beasts, sus películas representan el 63% del total de taquilla global de esa franquicia, o 6.07 mil millones de dólares.

“Hicimos la última, ‘Secrets of Dumbledore‘, durante la pandemia, antes de las vacunas, así que estábamos rodando esa película sin vacunas”, explica, “Fue un viaje bastante duro para juntarlo todo”. “Un gran cariño y un grupo encantador con el que trabajé”, dice Yates, “Pero no hemos tenido una conversación desde que terminamos”. “Ha sido sobre ‘Vamos a dejarlo aparcado y terminado por un tiempo'”, dijo. “Estoy emocionado de seguir adelante, me encantó hacer ‘Pain Hustlers‘”, comentó. “Tengo otros proyectos en mi escritorio, que están a un millón de millas de distancia de los magos e involucran todo tipo de cosas que no están relacionadas con magos”.

“Pain Hustlers“, basada en el libro de Evan Hughes “The Hard Sell: Crime and Punishment at an Opioid Start-Up“, sigue a Liza, quien sueña con una vida mejor para ella y su hija. Consigue trabajo en una farmacia en quiebra y su audacia catapultará a la empresa y a ella misma a la alta sociedad sin saber que pronto se verá involucrada en una conspiración criminal.

Nota del editor: Personalmente me da igual, pero no puedo evitar sentir una gran curiosidad acerca de cómo se desenvolverá esta serie de Harry Potter, sobre todo porque, ahora sí habría tiempo de sobra para contar muchos detalles que se omitieron en las películas.