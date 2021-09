No hay planes para llevar Halo 5 a PC, afirma 343i

Actualmente, la Halo Master Chief Collection, la cual está conformada por las cuatro entregas principales de la serie y un par de spin-off, está disponible en PC. Junto a esto, Halo Infinite también debutará día uno en esta plataforma. De esta forma, muchos se preguntan si Halo 5 aparecerá en Steam en un futuro. Después de que una errónea filtración de NVIDIA le diera esperanzas al público, 343 Industries ha confirmado que por el momento no hay planes de hacer esto una realidad.

Tras darse a conocer una lista de supuestos juegos en camino a PC, Brian Jarrard, director de la comunidad en 343 Industries, ha decidido aclarar los rumores causados por esta filtración, y señaló que no hay planes para llevar Halo 5 a PC. Esto fue lo que comentó:

Maybe this was for "H5:Forge" but I can confirm there are no plans to bring H5 to PC. We know there's some demand for it, but as we've stated before, not in the cards as the studio is fully focused on Infinite and MCC. Will never say never, but nothing underway currently

— Brian Jarrard (@ske7ch) September 13, 2021