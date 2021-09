NVIDIA aclara los rumores de God of War en PC

El día de ayer, una lista filtrada de NVIDIA GeForce Now señalaba que juegos como God of War y Ghost of Tsushima estaban en camino a PC. Esta información fue revelada por un minero de datos, y dio pie a una serie de rumores relacionados con la llegada de varios títulos a esta plataforma. Sin embargo, NVIDIA ha decidido aclarar esta situación, y ha señalado que esto simplemente está relacionado con pruebas internas, y no refleja la realidad.

La lista está compuesta por cerca de 5,800 juegos y aplicaciones. Algunas de estas sonaban reales, como los títulos de PlayStation, otros, como New Super Mario Bros. para Wii, eran imposibles de verlos hechos una realidad, y unos más simplemente no eran reales, como Kingdom Hearts 4 y Dragon’s Dogma 2. Esto fue lo que comentó un representante de NVIDIA al respecto:

“NVIDIA tiene conocimiento de una lista de juegos publicada de forma no autorizada, con títulos lanzados y/o especulativos, que se utiliza solo para el seguimiento y las pruebas internas. La inclusión en la lista no es una confirmación ni un anuncio de ningún juego. NVIDIA tomó medidas inmediatas para eliminar el acceso a la lista. No se expuso información personal o compilaciones de juegos confidenciales”.

Aunque bien existe la posibilidad de que algunos juegos en esta lista si lleguen a PC, y que otros sean anuncios en un futuro, estos títulos simplemente fueron usados internamente para probar las capacidades de la plataforma de GeForce Now. Actualmente no hay algún tipo de información sobre la llegada de alguno de estos títulos a PC.

Puedes conocer más sobre la lista de juegos que se probaron para este servicio aquí.

Vía: Wccftech