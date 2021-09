Todavía quedan unos cuantos eventos importantes de videojuegos en lo que resta del año, y uno de ellos es Tokyo Game Show 2021. Entre algunas de las compañías que estarán presentes en el show tenemos a Xbox, quienes ya confirmaron la fecha y hora exacta para su presentación.

Mediante una nueva publicación en Xbox Wire, se confirmó que la conferencia de Xbox se llevará a cabo el 30 de septiembre a las 6PM hora del centro de Japón, que equivaldría a las 2AM hora del Pacífico / 4AM hora de la CDMX.

