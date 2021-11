No, Cyberpunk 2077 no llegará a Xbox Game Pass

Hace un par de días, Xbox compartió un video relacionado con su servicio de Cloud Gaming. Tras darse a conocer este adelanto, la gente se dio cuenta de la inclusión de Cyberpunk 2077 en este material promocional. Inmediatamente, los fans comenzaron a especular sobre la posible llegada del trabajo de CD Projekt Red a Game Pass. Sin embargo, ya se ha confirmado que este no será el caso.

Después de un par de días de especulación, Radek Grabowski, director de relaciones públicas globales en CD Projekt Red, ha confirmado que Cyberpunk 2077 no llegará a Xbox Game Pass. Esto fue lo que comentó:

I just thought I'll chime in to say that there are no Game Pass plans for Cyberpunk 2077.

— Radek (@gamebowski) November 19, 2021