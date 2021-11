En Japón es muy común ver animes adaptados para el teatro. Aunque la mayoría de estas producciones solo se pueden encontrar en este país, esto ha comenzado a cambiar poco a poco. Ahora, recientemente se reveló que las obras de Naruto, My Hero Academia, Sailor Moon y más, estarán disponibles a nivel global por medio del streaming.

Recientemente, Japan 2.5D Stage Play World anunció que las obras de Live Spectacle Naruto, My Hero Academia The “Ultra” Stage, y Pretty Guardian Sailor Moon: The Musical Nogizaka46 ver. 2019 estarán disponibles en occidente por medio del streaming a partir del próximo 10 de diciembre. Estas producciones se podrán disfrutar en el sitio oficial de la compañía por solo $15 dólares.

Por otro lado, el 7 de enero de 2022 se sumarán Live Spectacle Naruto: The Tale Of Uzumaki Naruto y Pretty Guardian Sailor Moon: The Musical Kaguya Hime’s Beloved. A diferencia de las otras tres producciones, las cuales estuvieron disponibles en nuestra región de una forma similar en agosto de este año, estas dos producciones son completamente nuevas para el público de occidente, por lo cual costarán $20 dólares cada una.

Estas cinco obras estarán al alcance del público por medio de streaming en el sitio oficial de 2.5D Stage Play World. Sin embargo, las producciones serán retiradas el próximo 3 de febrero de 2022. Todas las regiones, con la excepción de Corea del Norte, China, Rusia y el Medio Oriente, tienen acceso a estas adaptaciones.

En temas relacionados, este es el nombre oficial del nuevo manga de Jojo’s Bizarre Adventure. De igual forma, un nuevo juego de Dragon Ball ya está en desarrollo.

Nota del Editor:

Estas son buenas noticias para los fans del anime. Este tipo de producciones nunca llegan a occidente con actores reales, así que tener estas presentaciones por streaming es lo mejor que hay por el momento. ¿Ustedes verán alguna?

Vía: 2.5D Stage Play World