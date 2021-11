Earthworm Jim tendrá una nueva serie animada

Si bien la serie de Earthworm Jim ha estado ausente de la atención pública por décadas, esto ha comenzado a cambiar. No solo un nuevo juego ya está en desarrollo, sino que una serie animada ha sido anunciada. Es hora de volver a los 90s.

De acuerdo con Variety, Interplay se ha asociado con APA para crear esta serie, esto en colaboración con el productor Aaron Billet y el estudio de animación Passion Pictures. Sin embargo, por el momento no hay información relacionada con su fecha de estreno, o los actores involucrados. Esto fue lo que comentó Michel K. Parandi, líder de las iniciativas de proyectos de cine y televisión para Interplay Entertainment Corp:

“Recuerdo haber amado a Earthworm Jim cuando era niño. Hay mucho potencial en este universo de historias: una galaxia llena de animales que luchan por el poder. Jim es una lombriz de tierra en un universo donde la Tierra no es más que un mito. Su lucha por encontrar un significado es surrealista y cómico, pero también es identificable”.

Por el momento esa es toda la información que hay por el momento, y es seguro que pasará algo de tiempo antes de que se proporcionen más detalles relacionados con esta producción. En temas relacionados, aquí puedes ver el primer tráiler del nuevo juego de Earthworm Jim. De igual forma, artista de God of War ha creado una versión aterradora de este personaje.

Nota del Editor:

No creo que el mundo tenga un espacio para Earthworm Jim. Aunque este personaje es recordado con cariño, su nuevo juego se ve horrible y, pese a que una nueva serie animada inspirada en este personaje no suena mal, no creo que el público esté interesado por una lombriz que ha estado ausente por más de dos décadas.

Vía: Variety