Aunque los juegos de FromSoftware siempre se han considerado para un público al que le encanta la dificultad, cada nuevo trabajo de estos desarrolladores se hace más popular que el anterior. De esta forma, Bandai Namco, quienes están a cargo de la publicación de este título, esperan que Elden Ring logre ventas millonarias en sus primeros días.

En una reciente junta con inversionistas, Bandai Namco mencionó que esperan que Elden Ring logre vender cuatro millones de unidades para el final del año fiscal en marcha, es decir, en solo un mes. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“El juego ha recibido alabanzas tanto de la industria como de los fans, ganando numerosos premios en eventos europeos incluso antes de su lanzamiento, y se espera vender 4 millones de unidades para el final del año fiscal”.

Si bien esto es una posibilidad, especialmente considerando la emoción que se ha creado alrededor de este título en su más reciente periodo de beta, es probable que estos sean números bastante altos. Por ejemplo, Sekiro: Shadows Die Twice, el más previo juego de FromSoftware, llegó al mercado en marzo de 2019, y no fue sino hasta julio de 2020 que las ventas superaron las cinco millones de unidades, más de un año después de su lanzamiento.

Elden Ring llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 25 de febrero de 2022. En temas relacionados, aquí puedes ver nuestro gameplay de este título. De igual forma, así corre esta entrega en la pasada generación.

Nota del Editor:

Bandai Namco tiene unas predicciones bastante altas. Si bien la marca de los cuatro millones sí se puede superar en un mes, no sería una gran sorpresa si Elden Ring no logra vender esta cantidad de unidades. El juego va a ser un éxito, eso nadie lo niega, pero esto no sucederá tan rápido.

Vía: Twisted Voxel