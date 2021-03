Aunque la industria actualmente parece que no tiene el espacio suficiente para que personajes como Earthworm Jim tengan un regreso propio, los fans que crecieron con sus juegos y que ahora forman parte del medio, no se olvidan de esta clásica mascota de los 90s. Una de estas personas es el artista del más reciente God of War, quien ha creado una impresionante y terrorífica ilustración de este gusano en un traje espacial.

Recientemente, Stephen Oakley, artista conceptual de Sony Santa Monica, y quien trabajó en el último God of War, realizó una espectacular y siniestra ilustración de Earthworm Jim, la cual abandona cualquier aspecto caricaturesco, y opta por algo que bien podría provocar pesadillas.

Aunque la escena AAA no está lista para ver a este personaje de regreso, la gente detrás del Intellivision Amico han decidido darle una nueva oportunidad a Jim, y pronto tendremos un nuevo juego del personaje, aunque la gente no está del todo convencida con esta reimaginación.

Vía: Stephen Oakley