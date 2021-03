Marvel estrena Assembled, el detrás de cámaras de sus series, con un especial de WandaVision

Es otro viernes, pero hoy es un viernes diferente. A diferencia de los últimos dos meses, en esta ocasión no tenemos un nuevo episodio de WandaVision. Sin embargo, Marvel y Disney tienen un especial detrás de cámaras que será del agrado de todos los fans de esta serie, y nos mantendrá entretenidos hasta la llegada de Falcon and the Winter Soldier la próxima semana.

Al igual que Gallery, el especial detrás de cámaras de The Mandalorian, Marvel ha estrenado Assembled, el cual nos da una mirada extensa a la producción de WandaVision. Aquí tendremos la oportunidad de conocer un poco más sobre el proceso creativo y los retos a los que se enfrentaron los productores, guionistas y actores para hacer de esta visión una realidad.

De igual forma, Assembled no solo estará enfocado en WandaVision. Una vez que terminen series como Falcon and the Winter Soldier, LOKI, Hawkeye, She-Hulk, y todas las producciones que Marvel tiene en desarrollo para Disney+, se estrenará un nuevo episodio de Assembled que nos dará una mirada adicional que no muchos tiene la oportunidad de conocer. Esperemos que esto también suceda con las películas del MCU en un futuro.

Te recordamos que Falcon and the Winter Soldier, el siguiente capítulo en el MCU, se estrenará en Disney+ el próximo 19 de marzo de 2021.

Vía: Marvel