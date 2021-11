Michael Keaton no solo está planeando retomar su papel de Batman en la película de The Flash, sino que ahora el actor ha confirmado que también volveremos a ver su interpretación de The Vulture.

En una reciente entrevista con Jimmy Kimmel, el actor señaló que actualmente se encuentra grabando unas escenas como The Vulture. Sin embargo, por el momento se desconoce para cuál proyecto está trabajando. Esto fue lo que comentó:

“Voy a grabar mañana, voy a grabar cosas de The Vulture”.

El actor se rehusó a especificar qué tipo de cosas va a grabar. Si bien ya se ha confirmado que el actor aparecerá en la película de Morbius, hasta el momento se desconoce qué tan importante será su papel. De igual forma, no se descarta algún tipo de escena en Spider-Man: No Way Home, la cual ya contiene una gran cantidad de villanos.

Vía: Jimmy Kimmel