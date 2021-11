Después de meses de especulaciones, el día de ayer por fin se estrenó el segundo tráiler de Spider-Man: No Way Home, el cual confirmó el regreso de varios villanos clásicos. Como sucede con este tipo de avances, múltiples versiones estuvieron disponibles para diferentes regiones, y el adelanto que llegó a Brasil cuenta con una toma que apunta a la aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield.

POSIBLES SPOILERS A CONTINUACIÓN.

En el nuevo tráiler se confirmó el regreso de Electro, Sandman, Lizard, el Duende Verde y Doctor Octopus, con todos los actores originales retomando sus papeles. Sin embargo, no hubo rastro de Maguire o Garfield. Bueno, tal vez sí. En el avance de Brasil, se puede ver claramente al Lizard siendo golpeado por… aparentemente nada.

#SpiderManNoWayHome fans think they edited Tobey Maguire and Andrew Garfield out of this shot where Lizard gets punched by seemingly no one. pic.twitter.com/3nl7EbAYMc

— Binge Watch This (@BingeWatchThis_) November 17, 2021