Los mejores memes del nuevo tráiler de No Way Home

El segundo tráiler de Spider-Man: No Way Home ya está aquí, y aunque los fans parecen haber quedado complacidos con lo mostrado, hubo otros que optaron por desatar su ira a través de memes. Para que no los andes buscando, acá te compartimos algunos de los mejores que hemos encontrado hasta el momento.

Después de ver el nuevo trailer de Spider-man: No way home: pic.twitter.com/Cuk8ehcGhv — 𝓚𝓪𝓻𝓵𝓪 𝓜𝓪𝓻𝓲𝓪𝓷𝓪 (@Kaarla_mariana) November 17, 2021

Yo después de ver que Tobey Maguire y Andrew Garfield no están en el tráiler de Spider-Man: No Way Home: ¿Por qué no me lo dijeron? Debí parecer idiota. 😩

#SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/tKAQ5otRqd — Miss Anxiety 💀 (@MissFelineEyes) November 17, 2021

Me watching the Spider-Man No Way Home Trailer pic.twitter.com/G3QDVTQVh9 — Steph O’Sullivan (@stephgreywind) November 17, 2021

me after watching the new spider-man no way home trailer pic.twitter.com/NGsSwHSGOk — isa ☆ jongdad pt 2 || ia 📚 (@etoilesars) November 17, 2021

Yo después de ver que Tobey Maguire y Andrew Garfield no salieron en el tráiler de Spider-Man: No Way Home. #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/tmqJ2HHoqO — Chilaquil (@CHlLAQUlL) November 17, 2021

Us when they didn’t show Tobey Maguire in the Spider-Man No Way Home Trailer. pic.twitter.com/vFIphzf67M — Les ✨🍗 (@la_lesloxo) November 17, 2021

Spider-Man: No Way Home se estrena el 17 de diciembre en cines.

Nota del editor: Estos memes solo nos dicen que los fans realmente morían por ganas de ver a Tobey o Andrew dentro del tráiler. Es probable que estén en la película, pero evidentemente, Sony se está guardando la “sorpresa” para el final.

