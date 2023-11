Nintendo Switch 2 no tendrá función bastante pedida por jugadores

Este año ha sido de constantes rumores en relación a la siguiente consola de Nintendo, misma que hasta este momento se le ha nombrado como Switch 2, con comentarios de su posible salida al mercado y también de funciones como la de la retrocompatibilidad con juegos en formato físico y digital. Y si todo esta información no fuera poca, hace instantes salieron más datos que se relacionan a la potencia con la que va a contar este nuevo dispositivo portátil.

Según lo comentado en fuentes cercanas a la empresa de Japón, la consola tendrá incluido en su sistema el DLSS y eso tendrá como consecuencia la ausencia de DLA, es decir, que la resolución máxima a la que podrá llegar es de ni más ni menos que 1440p. Eso significa, que no está ni a mitad de camino para llegar a los acostumbrados 4K con el que cuentan las demás plataformas, y justo ese detalle puede alterar de alguna manera las opiniones de fans que deseaban algo mejor.

Vale la pena mencionar, que a Nintendo desde la generación de Wii no ha tenido como prioridad el establecer la mejor consola en cuanto a gráficos se refiere, y esa decisión les ha generado millones de dólares debido a la parte de innovación en cuanto a la jugabilidad. Tendencia que se ha seguido con Wii U y ahora con el dispositivo que usamos en la actualidad, por lo que tal vez no sea sorpresa para muchos usuarios de la compañía en cuestión.

Aunque todo esto suena convincente, hay que tener en consideración que todo esto se trata de rumores a través de la red, por lo que no es necesariamente información que al final vaya tener algún tipo de impacto en el producto que Nintendo nos debería mostrar a inicios del próximo años. Eso quiere decir, que deberemos esperar poco más para conocer si realmente habrá algunas funciones esperadas, o si al final será algo más modesto, como una actualización del Switch Oled.

Vía: VGC

Nota del editor: La verdad si tiene 4K o no, es algo que no me importa mucho. Al final, si se siguen sacando juegos de gran calidad, con eso es suficiente para comprarse la siguiente generación de consolas de Nintendo.