Nintendo muestra más videos de Tears of The Kingdom

Estamos a muy poco tiempo de que salga a la venta The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, por mucho el videojuegos más esperad por parte de Nintendo este mismo año. Y aunque ya se mostró el tráiler final, parece que la empresa nos quiere seguir enseñando contenido para estar al pendiente del día oficial de lanzamiento.

Se han liberado tres videos cortos con escenas adiciones, por lo que los fans siguen emocionados.

Aquí los puedes ver:

Recuerda que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom se lanza el próximo 12 de mayo.

Vía: Youtube

Nota del editor: La verdad ya no quiero ver avances, solo deseo tener el juego en mis manos. Solo dos semanas más para poder disfrutar esta aventura completamente nueva.