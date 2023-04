Splatoon 3 tendrá Splatfest inspirado en Zelda

The Legend of Zelda llega a Splatoon 3. El shooter recibirá un Splatfest especial inspirado en el emblemático videojuego protagonizado por Link, en anticipación al próximo lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. El evento incluirá un mapa temático de la Trifuerza, que estará disponible del 5 al 7 de mayo.

En Splatoon 3, los jugadores pueden unirse a uno de los tres equipos y competir por su escuadra en línea como parte de un Splatfest. La temática de Zelda es ideal para esta competencia, ya que hay tres equipos y la Trifuerza es uno de los símbolos principales de la serie.

Para el Splatfest de Zelda, los jugadores podrán elegir representar una de las tres piezas de la Trifuerza: la Trifuerza del poder (manejada por Ganon), la Trifuerza de la sabiduría (manejada por Zelda) o la Trifuerza del coraje (manejada por Link).

Tricolor Turf War matches during The Splatoon x The Legend of #Zelda Splatfest will take place on a unique version of Scorch Gorge. Don’t miss your chance to try this triangular tribute! pic.twitter.com/7DrLzuvMpn — Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 14, 2023

Los desarrolladores han incluido otras características lindas para el evento, como camisetas temáticas de Zelda y una versión especial de Scorch Gorge para la Guerra Territorial Tricolor. El mapa, visto desde arriba, está diseñado para parecerse a las tres triángulos apilados de la Trifuerza. Parece que será un evento divertido, solo esperamos que no todos elijan al equipo de Ganon solo porque su nuevo diseño es atractivo.

Vía: Twitter