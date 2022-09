No hay fecha que no se cumpla y luego de varios años de espera, finalmente fue anunciada la fecha de lanzamiento y nombre oficial de The Legend of Zelda: Tears of Kingdom, secuela del galardonado Breath of the Wild, que llegará en mayo del siguiente año.

La gran N volvió a demostrar que su consola híbrida tiene cuerda para un buen rato y lo dejó patente en un espectacular Nintendo Direct donde se presentaron diversas novedades que la comunidad gamer podrá disfrutar en los próximos meses, abarcando géneros para todos los gustos.

Además del ansiado The Legend of Zelda: Tears of Kingdom, Nintendo Switch dará la bienvenida a otros exclusivos como Fire Emblem Engage, que regresa a sus raíces tácticas; Kirby’s Return to Dream Land Deluxe, un remake de la entrega que apareció para Wii en 2011; y Pikmin 4 del que se ofrecerán detalles más adelante.

Por su parte, Square-Enix volvió a utilizar dicho evento para exhibir sus novedades que también estarán disponibles en otras consolas, siendo el caso de Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion, Octopath Traveler II y las remasterizaciones de Front Mission.

Para los amantes del terror, se confirmó que Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse llegará finalmente a occidente, con mejoras técnicas adaptadas a la época actual, además de que los aclamados juegos It Takes Two, Tunic y Sifu tendrán adaptaciones para Nintendo Switch.

El servicio de suscripción Nintendo Switch Online + Expansion Pack se verá reforzado con el arribo de varios clásicos de Nintendo 64: 1080º Snowboarding, Excitebike 64, Mario Party, Pilotwings y Pokémon Stadium por mencionar algunos. Tampoco podía faltar a la cita, un adelanto de lo que será la tercera oleada de los circuitos descargables de Mario Kart 8 Deluxe.

No obstante, la mejor noticia fue el regreso del clásico GoldenEye 007, tras 25 años en el limbo, mismo que contará con funcionalidad online y también estará presente tanto en Xbox Game Pass como para los poseedores de la colección Rare Replay. Vale la pena destacar que para esta última plataforma, sólo habrá multijugador en pantalla local.

En otro orden de ideas, PlayStation no quiso quedarse atrás y también se subió al tren mediático de los anuncios con su más reciente State of Play, mostrando por todo lo alto un nuevo video de la jugabilidad de God of War: Ragnarök y dando a conocer un control DualSense temático alusivo a este juego.

La división presidida por Jim Ryan también ha hecho eco con dos exclusivas importantes: Rise of the Ronin, un RPG de acción desarrollado por Team Ninja; y el renombrado Stellar Blade (antes Project EVE). PlayStation VR2 también se prepara para recibir a Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge y Demeo.

El evento a cargo de Sony, también sirvió como punta de lanza para difundir nuevos títulos multiplataforma, entre los que destacan: Tekken 8, Yakuza 8 y Yakuza Ishin. Éste último debutará en tierras occidentales, después de haber sido comercializado únicamente en Japón para PS3 y PS4 hace más de ocho años.

Los recientes Nintendo Direct y State of Play son motivo de alegría en la industria del entretenimiento, no sólo para los poseedores de sus respectivas consolas, sino para todos los gamers que desean disfrutar de nuevas experiencias que seguramente escribirán varias páginas en la historia a partir de 2023.

