Nintendo lanzará dos nuevos amiibo junto a Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Esta semana, Nintendo reveló muchos nuevos detalles sobre Mario 3D World + Bowser’s Fury, uno de los juegos más anticipados que llegará al Switch en poco menos de un mes. Sobra decirlo, pero la nueva expansión luce sumamente divertida y para quienes estén buscando algo extra, la compañía japonesa también estará lanzando dos nuevos amiibo ese mismo día.

All-new Cat Mario and Cat Peach #amiibo figures will also be releasing on 2/12, both bringing in-game enhancements to #SuperMario3DWorld + #BowsersFury! pic.twitter.com/gBRfclYazr

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 13, 2021