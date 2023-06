Nintendo habla sobre la potencia de Switch

Actualmente la consola Nintendo Switch está pasando por la mejor etapa de su vida, dado que los juegos se siguen vendiendo de forma excelente, prueba de ello es The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom. Sin embargo, los inversores no dejan pasar la oportunidad de comentar a la empresa el por qué siguen estancados en tecnología por una generación atrás.

En la junta anual de inversionistas se ha hablado con Shinya Takahashi, el supervisor de la división de desarrollo comercial de la empresa japonesa, y ante la duda sobre la potencia de la consola se habla sobre oportunidades. Comentó que los desarrolladores pueden ver algunas flaquezas y justamente se toman elementos para aprovechar el hardware al máximo.

Aquí la pregunta y respuestas:

Pregunta: Me gustaría escuchar las opiniones honestas de los desarrolladores sobre si las especificaciones de hardware de Nintendo Switch, ahora en su séptimo año, son suficientes para hacer realidad todas sus ideas de juegos. Takahashi: Como desarrollador de software de juegos, si me preguntas si Nintendo Switch tiene suficiente rendimiento, no diría que le falta. Sin embargo, los desarrolladores de juegos generalmente quieren más y siempre queremos incorporar una gran cantidad de elementos que superen las limitaciones del hardware. Desde Famicom, hemos trabajado en cómo encajar estos elementos dentro de un marco con ciertas limitaciones, y nuestro trabajo es descubrir cómo crear un juego divertido dentro de estas limitaciones. Yo creo que se crea algún contenido interesante como resultado de acomodar las limitaciones y nosotros en realidad hemos sido capaces de hacer que esto suceda.

Eso significa, que no tienen altas preocupaciones por lo que venga a futuro en cuanto a desarrollo se refiere, continuando con la innovación en ciertos detalles, pero la potencia gráfica irá más abajo en relación a los competidores. Por lo que sí, los jugadores no pueden esperar un salto tan fuerte en cuanto apariencia.

Vía: Nintendo

Nota del editor: Es obvio que Nintendo iba a seguir con tecnología más abajo en comparación a los demás, aún así logran vender más que ellos, por lo que no hay problema. La verdad, ya quiero conocer a la sucesora de Switch y ver de qué forma se está apostando esta vez.