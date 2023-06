¡Rápido! ¡Como un ninja! Si parpadeaste, es posible que no te hayas dado cuenta de que se acaban de agregar cuatro juegos clásicos más de la biblioteca de SEGA Genesis a Nintendo Switch Online y que ya se pueden jugar: The Revenge of Shinobi, Ghouls ‘n Ghosts, Landstalker y Crusader of Centy. Puedes jugarlos todos en tu sistema Nintendo Switch con una membresía de Nintendo Switch Online + Expansion Pack.

Vía: Nintendo of America

Nota del editor: Siempre que pasan estas cosas me pregunto qué pensaría mi yo adolescente… los juegos de SEGA Genesis en una consola de Nintendo. Siempre fui #TeamNintendo en esa guerra.