Niño de nueve años es banneado de Fortnite por cuatro años

Zenon, un jugador brasileño de nueve años de edad, fue banneado recientemente en Fortnite debido a que Epic Games lo descubrió jugando en torneos de paga sin cumplir con la edad mínima (13) requerida para participar.

Tan solo esta semana, Zenon había logrado alcanzar entrar en el torneo FNCS Solos, una competencia global cuya recompensa supera la cifra del millón. Tal y como lo reporta Fortnite Intel, se puede observar el momento exacto en que Zenon se entera que fue banneado al estar en un stream con su papá.

He’s only 9 and was playing arena which isn’t a tournament and he got banned, c’mon Epic you’re better than this… #FreeZenon pic.twitter.com/sHWOdhUzWu

— Erin (@EriniOS) May 5, 2020