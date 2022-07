Netflix se salta la comisión de la App Store de Apple

Hace no mucho tiempo, Apple tuvo una confrontación con Epic Games debido a que esta compañía en su momento encontró la manera de saltarse la comisión del 30% tienda, esto gracias a un enlace externo en Fortnite. Y cuando los juicios entre empresas terminaron, la compañía de la manzana tuvo que cumplir con una ley que fuera más permisiva con dichos links.

Y ahora, Netflix ya ha sido capaz de habilitar la opción todo con el fin de no ser comisionado con este impuesto, vale la pena comentar, que esto no es para todos, sino solo para aplicaciones de lectura y contenido visual. Por lo que los juegos, redes sociales y más, aún tendrán ciertas restricciones y cobros si es que un usuario decide gastar mediante las Apps.

Mediante el botón de registrarse en Netflix, ahora los usuarios están siendo redirigidos a la web oficial de la compañía, lugar en el que se pueden suscribir sin ningún tipo de problema, ya sea en Google o Safari. El proceso no tiene mucha complicación, solo se debe pulsar dicho botón y estarán listos para crear la cuenta, agregar método de pago y ser devueltos a la aplicación.

Esta es una medida que Netflix ha considerado en cuanto se implementó, dado que por ahora no se encuentran en una posición favorable del número de suscriptores y rangos de suscripción, respectivamente. Incluso, hace no mucho reportaron que perdieron un gran número de clientes, esto gracias a las nuevas normativas que por ahora no tienen marcha atrás.

Vía: 9toMac