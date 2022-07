Afirman que filtraciones de God of War Ragnarok podrían surgir pronto

La semana pasada ocurrió algo bastante fuerte dentro de la industria de los videojuegos, dado que se dieron a conocer filtraciones ni más ni menos que The Last of Us Part I, uno de los títulos estrellas para PlayStation este año. Esto ha llevado a expertos del negocio a poner sus opiniones sobre la mesa, asegurando que la compañía tiene un problema de seguridad.

Esto mismo llevó a que Nick Baker, informante y miembro de Xbox Era, comentara que podría haber más información que se le escapará de las manos a Sony para que el mundo se entere del contenido de otro juego, God of War Ragnarok. Siendo precisamente este título el gran lanzamiento AAA que muchos fanáticos de la marca están esperando con ansias.

Esto se alinea con las declaraciones del moderador de GamingLeaksandRumours, Therabbidscot. Hablando con una de las fuentes que filtró The Last of Us Part I, comentaron lo siguiente:

Por lo que se nos indicó, no hay una sola fuente por la que se está filtrando, sino numerosas, y también parece que aparentemente Ragnarok también es probable. También indicaron que la gente planea filtrar Ragnarok , así que no veo que esto desaparezca de la noche a la mañana.

Por ahora todo esto se mantiene como un simple rumor, pero dado el historial que Sony lleva de filtraciones con sus propiedades intelectuales, no sería sorpresa que God of War Ragnarok reciba este tipo de trato. En caso de que llegase a suceder, sería un mes antes del lanzamiento oficial.

Recuerda que el juego llegará el 9 de noviembre a PS4 y PS5.

Vía: gamingbolt