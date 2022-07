Cosplayers Rusas sorprenden con cosplays de Evangelion

Por años uno de los anime más importantes de la historia es Neon Genesis Evangelion, el cual cuenta con un trasfondo inquietante y filosófico en cuanto a historia se refiere la tan singular obra. Y debido a su popularidad, muchos fans deciden disfrazarse de sus personajes principales, siendo ahora el turno de dos grandes favoritas, Asuka y Misato.

Esta adaptación corre a cargo de carry.key_cosplay ( Asuka Langley) y grusha_cos (Misato Katsuragi), modelos que constantemente se disfrazan de personajes queridos del mundo de la animación. No solo han participado con Evangelion, sino que también han hecho cosplay de Attack on Titan, One Piece, Spider-Man, Eternals, Gravity Falls, entre otros conocidos.

Aquí puedes ver las fotos:

Vale la pena mencionar, que las fotos liberadas de estos cosplays de Neon Genesis Evangelion son solo la vista preliminar, pues las artistas liberan el set completo de imágenes a los usuarios que apoyan su trabajo de manera monetario. Esto se debe hacer por medio de Patreon, así que para ver todo el contenido, hay que entrar al ver el nivel de suscripción.

En noticias relacionadas a Evangelion. Hace poco se confirmó la llegada de la película más reciente a los cines de México, incluso cuando ya está disponible en servicios como Amazon Prime Video. Si quieres conocer la fecha de estreno y más detalles, te invitamos a dar click en el siguiente enlace.

Vía: Carry Key