Netflix producirá una adaptación live action de One Piece

Las adaptaciones live action del anime normalmente nunca son bien recibidas. Sin embargo, esto no ha detenido a Netflix de intentarlo. Aunque Death Note no fue el éxito que ellos deseaban, con Cowboy Bebop y One Piece esperan que el público logre ser más amable. Por medio de twitter, se reveló que no falta mucho para ver a Luffy y el resto de piratas en este servicio de streaming.

La cuenta oficial de la adaptación de One Piece de Netflix ha revelado que Eiichirō Oda estará involucrado como productor ejecutivo. De igual forma, Steven Maeda y Matt Owens, famosos por su trabajo en Luke Cage y The Defenders, serán los supervisores de la serie.

De igual forma, de acuerdo con una filtración, esta serie contará con sólo 10 episodios en su primera temporada. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada ni por Netflix, ni Oda. Sólo nos queda esperar para conocer aspectos como la fecha de estreno, actores y quienes están detrás del guión.

Season 1 of ONE PIECE's Live-Action series will have 10 episodes. Netflix will be involved in its production. pic.twitter.com/ytnAD9M8uw — Weekly Shonen Jump (@WSJ_manga) January 29, 2020

Hablando de One Piece, puedes checar nuestro preview de One Piece Pirate Warrior 4 aquí.

Vía: Netflix