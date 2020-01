Nuevos trajes han llegado a Marvel Ultimate Alliance 3

El soporte de Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order continúa. Aunque todavía faltan un par de meses para tener más información sobre la tercera y última expansión, el día de hoy han llegado un par de trajes extra a este título exclusivo del Nintendo Switch.

Son cuatro en total y son completamente gratis. Estos son:

-Spider-Gwen: “Gwenom”

-Venom: “Anti-Venom”

-Miles Morales: Street Wear

-Ms. Marvel: Street Wear

Check out some new costumes swinging into the alliance in MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order. Spider-Gwen's "Gwenom", Venom's "Anti-Venom", and Miles Morales' & Ms. Marvel's Street Wear costumes are available now! #MUA3 pic.twitter.com/i26MPZui3e

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 29, 2020