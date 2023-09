Netflix anuncia showcase para sus shows animados

Como bien se sabe, Netflix está teniendo una buena época de lanzamiento de series y películas en su plataforma, con récords de audiencia que han sido provechosos para la empresa, entre ellos tenemos a Stranter Things, Merlina y recientemente a One Piece. Sin embargo, la animación también es clave, y los shows de videojuegos están tomando un rumbo que parece ir de la manera correcta.

Se ha anunciado de forma reciente, que esta empresa de streaming tendrá un evento en el que se van a celebrar las animaciones más destacadas y las que están por venir, y curiosamente muchas de ellas vienen directamente inspiradas de los videojuegos. Incluso, durante la presentación se estarán emitiendo los primeros tres episodios de Castlevania: Notcurne, serie que llegará a la plataforma el 28 de este mes.

La cita para la emisión es el próximo 27 de septiembre en punto de las 9:00 AM en horario del pacífico, 10:00 AM para quienes se encuentran en el centro de México. Y vale la pena mencionar, que no solo van a hablar de los éxitos que se han tenido en cuanto a programas, pues darán adelantos exclusivos para lo que va sumarse dentro de los próximos meses y años en este servicio.

Mark your calendars 'cause #NetflixDrop01 is bringing you the digital premiere of Castlevania: Nocturne + Epic Animation Drops (feat. Scott Pilgrim, Sonic Prime, and MORE). Sept 27th, 9AM PT.https://t.co/V0KEQH7ZxZ pic.twitter.com/xOQR8l98vP

— Netflix Anime (@NetflixAnime) September 13, 2023