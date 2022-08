Neil Druckmann reacciona al tráiler de la serie de The Last of Us

El día de ayer los fanáticos de The Last of Us brincaron de emoción, dado que se liberó el primer teaser de la serie que está preparando HBO para estrenarse en algún punto del próximo año. Y ante esto, uno de los principales responsables de la franquicia, Neil Druckmann, reaccionó con un pequeño mensaje hacia los seguidores de la saga.

Mediante su cuenta oficial de Twitter menciona “no han visto nada” refiriéndose a que aún hay mucho por ver, ya que este es un proyecto que está supervisando de forma muy cercana. Aún así, se ha mencionado que habrá cambios en la narrativa, dado que ciertos elementos deben ir por un camino diferente para adaptarse a una serie de TV.

Aquí su mensaje:

You ain’t seen nothing yet. — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) August 21, 2022

Por ahora no hay mucha más información en torno a la serie de The Last of Us de HBO. Pero es posible que a finales de año tengamos alguna fecha, sobre todo en el marco correspondiente a The Game Awards. Además, mientras está la espera en proceso, muy pronto llegará el remake de PlayStation 5 para que los usuarios conozcan esta historia.

El título llegará en exclusiva a la consola el próximo 2 de septiembre.

