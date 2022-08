Apple cancela serie dirigida por JJ Abrams

Desde hace tiempo se tenía en planeación el estreno de My Glory Was I Had Tales Friends, serie exclusiva de Apple TV+, y proyecto que pintaba muy bien para muchos debido a la dirección de JJ Abrams. Y ahora, un nuevo reporte indica que el programa de televisión ha sido oficialmente cancelado, lo que implica un gasto en vano para temas de producción.

La razón detrás de todo esto fue gracias a la salida de la actriz Jennifer Garner, quién en la serie iba a asumir el papel de la protagonista, mismo que al final no pudo cumplir por temas de calendarización. Y es que actualmente, está trabajando en The Last Thing He Told Me, otra serie de la misma cadena que se mete en el proceso de grabación para My Glory.

Vale la pena mencionar, que este no es el único proyecto fallido de Abrams. En junio se anunció que HBO había aprobado oficialmente Demimonde , una serie de acción en vivo planificada creada por Abrams. Esta ha cambiado de showrunners una vez en 2020 y habría sido dirigida por Kira Snyder de The Handmaid’s Tale, Rand Ravich y Far Shariat de Life .

En noticias relacionadas a los lanzamientos de HBO Max. Hace poco se confirmó que la plataforma está ofreciendo una compensación a los usuarios que hayan optado por pagar un plan anual. Esto tras la decisión de retirar mucho contenido de su plataforma. Para ir a la nota completa, te invitamos a dar click en el siguiente enlace.

Vía: ComicBook