Ubisoft responde a rumores de la creación de un juego de Blade

Hace poco tiempo el actor Alex Martin liberó algunas imágenes que daban en evidencia un juego de Blade de Marvel, borrando de forma sospechosa sus imágenes tras darlas a conocer. Y si bien, todo estaba bastante claro, al final resultó que la compañía no está trabajando en un proyecto así, declaración que se manifestó en las redes sociales.

Concretamente lo hicieron mediante Twitter, donde su mensaje lamenta desmentir los rumores, pero actualmente no están trabajando con otra franquicia de Disney más allá de Star Wars y Avatar. A su vez, muestran el entusiasmo que tienen por la película del personaje en cuestión, dado que se anunció hace ya un tiempo atrás en un evento.

Sorry to slice up the rumors, we're not making a Blade game but we can't wait to see what our friends at @MarvelStudios are cooking up for next year's movie!

— Ubisoft (@Ubisoft) August 22, 2022