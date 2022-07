Se rumora que Antony Starr interpretará al villano principal de Blade

Muchos seguidores del universo cinematográfico de Marvel están esperando la llegada del héroe Blade, incluso hace algún tiempo se confirmó que en algún momento habrá una película de este. Y si bien ya se confirmó que Mahershala Ali le dará vida al protagonista, aún no se ha hablado de otros actores y villanos que saldrán en la esperada filmación.

Como muchos ya saben, la San Diego Comic-Con 2022 está a la vuelta de la esquina, por lo que los rumores se han hecho presentes en forma de imágenes supuestamente filtradas en la red. Una de ellas confirma que ni más ni menos que el actor Antony Starr (Homelander) será el villano de Blade, concretamente va a encarnar al poderoso drácula.

Aquí la imagen:

Este hombre Feige NO vibra con Marvel TV

this man Feige does NOT vibe with Marvel TV pic.twitter.com/9DPrz6HB92 — The Marvel Sheriff (@SheriffDontMiss) July 14, 2022

Tras este rumor, algunos fanáticos enloquecieron con la noticia y ya opinaron en las redes acerca de esta selección tan interesante. Aquí algunos comentarios:

Antony Starr debería interpretar a un Vampiro o Drácula. Basta con mirar los dientes afilados del hombre aquí.

Antony Starr should play a Vampire or Dracula ngl. Just look at the man's sharp teeth here. pic.twitter.com/A4hge6acYR — AKM (@5000akm) July 10, 2022

Quiero a Antony Starr como Drácula del UCM.

I want Antony Starr as MCU Dracula https://t.co/cEcSqLZjxr — the wishper (@the_wishper) July 14, 2022

Si Antony Starr interpreta a Drácula, esperaré que Blade sea la mejor película del UCM de la historia.

If Antony Starr plays Dracula I will expect blade to be the best MCU movie ever — Zac (@SweaTpalmZ) July 14, 2022

Por ahora no se ha confirmado la fecha de estreno para Blade. Pero si los rumores son ciertos, tal vez sepamos más en la San Diego Comic-Con 2022.

Vía: Screengeek