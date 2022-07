Filtración de Fortnite revela mucho contenido de Dragon Ball

Durante esta semana un nuevo rumor de Fortnite se ha hecho eco, dado que estaría llegando dentro de los próximos meses una colaboración especial con el anime más popular a nivel mundial, Dragon Ball. Y se menciona que no solo serán skins las que se van a sumar al juego, sino también planeadores, gestos, frases y más contenido en relación a la franquicia.

El usuario de Twitter, MidaRado, ha estado tuiteando diferentes cositas relacionadas con el crossover, proporcionando información sobre skins, habilidades en el juego y más. Incluso el principal distribuidor de noticias del juego, ShiinaBR, compiló una lista de lo que se menciona va a llegar al evento. Se incluyen cuatro skins para Gokú, Vegeta, Bills y un personaje desconocido, el cual probablemente sea Piccoro u otro popular.

Aquí puedes checar los datos:

Here's everything we know about the Dragon Ball collab:

– 4 Skins (Goku, Vegeta, Beerus, & 99% a female skin)

– A unique event screen in the lobby

– LOTS of quests

– Free rewards

– A "capsule" item in BR & Creative

– A special place codenamed "Preheat"

– "Attack Ball" glider

— Shiina (@ShiinaBR) July 18, 2022