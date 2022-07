Estos son los horarios más importantes de la Comic-Con 2022

Parece broma, pero dentro prácticamente un día comenzará uno de los eventos geeks más importantes del año, la San Diego Comic-Con 2022, lugar donde dan a conocer las novedades de distintas franquicias. Y entre las noticias se esperan avances de la serie de El Señor de los Anillos, House of The Dragon y contenido relacionado a los héroes de Marvel.

La convención se llevará a cabo a partir del 21 de julio, culminando el 24 del mismo mes. Si quieres conocer el horario de los paneles más importantes, no te muevas de esta página, aquí te decimos todo lo que necesitas saber:

Jueves 21 de julio

– Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves – 12:00 pm – 13:00 pm Hora del pacífico, 2:00 pm – 3:00 pm Hora de México.

– Masters of the Universe: 40 Aniversario – 3pm – 4pm Hora del pacífico, 5:00 pm – 6:00 pm Hora de México.

– Inside Severance – 3:30pm – 4:30pm Hora del pacífico, 5:30 pm – 6:30 pm Hora de México.

– Shatner on Shatner – 4.30pm – 5.30pm Hora del pacífico, 6:30 pm – 7:30 pm Hora de México.

– Andy Serkis, Scout Comics, y Thunder Present 2022 – 5:00pm – 6:00pm Hora del pacífico, 7:00 pm – 8:00 pm Hora de México.

Viernes 22 de julio

– The Lord of the Rings: The Rings of Power – 10:30am – 12pm Hora del pacífico, 12:30 pm – 2:00 pm Hora de México.

– Marvel Studios (animation) – 11:45 am – 1:15 pm Hora del pacífico, 1:45 pm – 3:15 pm Hora de México.

– AMC’s Tales of the Walking Dead – 12.30 pm – 1.30pm Hora del pacífico, 2:30 pm – 3:30 pm Hora de México.

– AMC’s The Walking Dead – 1:30 pm – 2.30 pm Hora del pacífico, 3:30 pm – 4:30 pm Hora de México.

– Rick and Morty: The Vindicators Screening and Q&A – 2:00 pm – 2.45 pm Hora del pacífico, 4:00 pm – 4:45 pm Hora de México.

– Keanu Reeves’ BRZRKR: The Immortal Saga Continues – 3:00 pm – 4:00 pm Hora del pacífico, 5:00 pm – 6:00 pm Hora de México.

– FX’s Archer: Exclusive Season 13 Screening and Q&A – 5:00 pm – 6:00 pm Hora del pacífico, 7:00 pm – 8:00 pm Hora de México.

Sábado 23 de julio

– Warner Bros Theatrical 10:15 am – 11:15 am Hora del pacífico, 12:15 pm – 1:15 pm Hora de México.

– The Simpsons 11:30 am – 12:15 pm Hora del pacífico, 12:30 pm – 2:15 pm Hora de México.

– House of the Dragon – 11: 30 am – 12.30 pm Hora del pacífico, 1:30 pm – 2:30 pm Hora de México.

– Star Trek Universe – 12:45 pm – 2:15 pm Hora del pacífico, 2:45 pm – 4:15 pm Hora de México.

– The Sandman Special Video Presentation and Q&A – 2:30 pm – 3:30 pm Hora del pacífico, 4:30 pm – 5:30 pm Hora de México.

– Anne Rice’s Entrevista con el Vampiro 2:00 pm – 2.45 pm Hora del pacífico, 4:00 pm – 4:45 pm Hora de México.

– The Players of Mythic Quest 4:00 pm – 4.45 pm Hora del pacífico, 6:00 pm – 6:45 pm Hora de México.

– Marvel Studios 5pm – 6pm Hora del pacífico, 7:00 pm – 8:00 pm Hora de México.

– Back with a Vengeance: Chucky 6:45 pm – 7.45 pm Hora del pacífico, 8:45 pm – 9:45 pm Hora de México.

Domingo 24

– What We Do in the Shadows (FX) Exclusive Screening and Q&A – 1:15 pm – 2:15 pm Hora del pacífico, 3:15 pm – 4:15 pm Hora de México.

Recuerda, que en Atomix te tendremos las noticias más frescas del evento.

Vía: Gamesradar