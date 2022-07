Dua Lipa podría interpretar a la maga Zatanna

Por ahora el universo de películas de DC se ha detenido hasta que la segunda película de Aquaman llegue a los cines, pero eso no significa que la compañía de cómics y Warner Bros. Pictures se hayan detenido en actividades. Puesto que han meditado el hacer una película centrada en la maga Zatanna, incluso ya pensaron en la persona que le puede dar vida.

En una cuenta que está haciendo actualizaciones de la película, se ha rumoreado que la actriz, o más bien invitada para interpretar al personaje será ni más ni menos que la cantante Dua Lipa. Pues se menciona que estaría actualmente en pláticas con la propia Warner, ante esto un artista de las redes diseñó un póster de cómo se vería a la chica interpretando a la superheroína.

RUMOR✨ Apparently singer Dua Lipa is in talks to star in an upcoming DC film. It is a possibility this is the upcoming ‘Zatanna’ solo film.

Via @deuxmoiworld #Zatanna #DuaLipa #DC #dceu #dcnews pic.twitter.com/mAe5fUGuAX

— Zatanna Movie Updates (@zatannamoviedc) July 17, 2022